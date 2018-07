Bombardier répond à Manga 2 : "Je n'étais pas atteint mystiquement…"

Après avoir perdu sa couronne face à Eumeu Sène, le lutteur mbourois, revient sur son combat et commente sa défaite. Bombardier tient à préciser qu’il n'a pas été atteint mystiquement, comme le stipule certains commentateurs.



«Je n'étais pas atteint mystiquement. Je me sentais bien et c'est le bon Dieu qui a fait que j'ai perdu le combat», précise-t-i dans un entretien avec Sunu Lamb.



Bombardier, qui s'est fait couronner à 2 reprises, 2002 et 2014, s'en remet à Dieu. Il souligne qu’il a fait tout ce qu’il fallait faire avant le combat. Toutefois, il reconnait avoir fait certaines erreurs qui lui ont été fatales. «J'ai donné des coups à Eumeu Sène qui était KO. Je voulais terminer le combat, mais j'ai fait un faux pas. C'était ça mon erreur… », déclare-t-il.



A rappeler que le premier Roi des arènes années 1990, Manga 2, avait déclaré que Eumeu Sène était plus prêt mystiquement et mentalement que son adversaire.