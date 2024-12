Bonne nouvelle pour les personnes âgées : l’Etat s’engage à mettre en place une loi d’orientation (ministre)

« Face à la hausse du nombre de personnes âgées, la mise en place d’un cadre favorable et adapté à leur cause est imminente. Il urge de leur accorder une place de choix dans les politiques publiques », a expliqué le ministre de la Santé Ibrahima Sy.



Ainsi, dans le cadre de la solidarité nationale, familiale et intergénérationnelle, « le gouvernement s’est engagé dans un processus d’élaboration d’une loi d’orientation pour la promotion et la protection des droits des personnes âgées ». L’information a été donnée par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, lors de la cérémonie officielle de la 37e édition de la journée nationale des personnes âgées, organisée au théâtre national Daniel Sorano sous le thème : « Vieillir avec dignité : l’importance de renforcer les systèmes de soin et de soutien des personnes âgées dans le monde », avec comme sous-thème : » mon choix, vieillir en bonne santé et être encore utile ».



« Les dispositions de cette loi fixent les règles et principes tendant à renforcer la protection des personnes âgées et à préserver leur dignité dans le cadre de la solidarité nationale, familiale et intergénérationnelle », a-t-il expliqué, soulignant, que la célébration de la journée nationale des personnes âgées est une opportunité pour évaluer les politiques publiques mises en œuvre dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de cette couche de la population.



De son côté, Mame Birame Faye, président du comité national des aînés du Sénégal (CNAS) a plaidé pour l’adoption du projet de loi que le comité compte soumettre à la 15e législature. « J’ose espérer qu’il n’y aura pas une seule voix opposée à l’idée d’adopter ce projet de loi prometteur », a-t-il déclaré, expliquant que » c’est une question qui concerne tous ».