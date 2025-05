Recrutement d’enseignants : Matam obtient un quota de 216 instituteurs et professeurs

L’Inspecteur d’académie, Mamoudou Oumar Guèye a fait savoir que la région de Matam (nord) a bénéficié d’un quota de 216 instituteurs et professeurs. Ceci entre dans le cadre du recrutement spécial de 2 000 enseignants autorisés par l’Etat.



« Conformément à la répartition qui fait suite au recrutement de 2 000 enseignants, Matam a reçu 216 enseignants tout corps confondus. Le préscolaire-élémentaire en a eu 174, dont 8 en langue française, 9 en moyen et 33 au secondaire », a précisé l’Inspecteur.



Mamoudou Oumar Guèye, pour justifier ce quota, a rappelé que chaque année la région enregistre beaucoup de départs d’enseignants pour plusieurs raisons et que des enseignants tenaient plus d’une classe pour faire fonctionner normalement les classes. « C’est pourquoi nous avions pensé qu’il fallait une discrimination positive à l’endroit de la région de Matam », a -t-il expliqué.



L’affectation de 216 enseignants, a confié l’Inspecteur, va soulager les acteurs éducatifs au regard des difficultés qu’ils avaient auparavant.