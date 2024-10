Bougane Gueye Dani face à la Justice : Mon appel à un esprit de dépassement et d’apaisement (Boubacar Seye )

Le Sénégal s’achemine vers des élections électorales à enjeux multiples.

De part et d’autre, chaque camp se dit porteur d’une vision appropriée pour un Sénégal meilleur, avec des stratégies de communication variée.



Dans ce contexte que Bougane Guèye, le leader de Gueum Sa bopp, dans un élan de solidarité envers les populations de Bakel victimes d’une catastrophe naturelle, s’est heurté aux forces de défense et de sécurité du Sénégal.





L’homme est aujourd’hui face à la Justice pour entre autres accusations, le délit de refus d’obtempérer et d’offense à agents…



Face à la Justice et détenu, je lui exprime toute ma compassion. Et à l’approche de l’audience du leader de Gueum Sa Bopp, fixée le 30 octobre, je lance un appel transversal pour un esprit de dépassement et d’apaisement, afin d’inscrire son action non pas dans le cadre d’une défiance mais plutôt dans l’expression politique d’un leader animé par son empathie manifestée envers la population sinistrée par suite des inondations qui ont interpellé tous les sénégalais.



En ce contexte électoral, c’est aussi, pour nous le moment saisi pour appeler à la cohésion nationale dans le respect des divergences d’expressions et d’actions mais républicaines, comme l’a dit le président de la république lors de son dernier discours à la nation.



Boubacar Sèye président de l’ONG

Horizons Sans Frontières