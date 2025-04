Niger: la junte annonce la libération d'une cinquantaine de personnes, dont d'anciens ministres du régime renversé

C’est par la voix du secrétaire général du gouvernement qui a lu un communiqué à la télévision nationale que l’annonce a été faite mardi 1 avril. Ainsi, une cinquantaine de personnes ont été libérées au Niger . Parmi elles figurent des anciens ministres, des responsables politiques, un ancien ambassadeur, un journaliste ou encore des militaires accusés de tentatives de coup d'Etat dans les années 2010. Le président renversé Mohamed Bazoum reste lui détenu.



« Ces personnes bénéficient d'une remise en liberté conformément aux recommandations des assises nationales pour la refondation », a indiqué le secrétariat général du gouvernement dans ce communiqué lu à la télévision publique.

Pendant plusieurs minutes, les noms de personnes libérées ont été énumérés. On retrouve par exemple l'ancien ministre du Pétrole, Mahamane Sani Issoufou, fils de l'ex-président Mahamadou Issoufou (2011-2021) qui a participé aux assises. Kalla Moutari, ancien ministre de la Défense , Ahmed Djidoud, ex-ministre des Finances et Ibrahim Yacoubou qui détenait le portefeuille de l'Énergie sont aussi libérés.



Outre des ministres, plusieurs personnalités ont aussi été libérées. C’est notamment le cas du président du PNDS, l'ancien parti au pouvoir, Foumakoye Gado ainsi que du journaliste Ousmane Toudou.



Ils avaient été arrêtés après le putsch qui a porté le général Abdourahamane Tiani, ex-chef de la garde présidentielle au pouvoir et étaient détenus dans différentes prisons notamment pour « complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté et à l'autorité de l'État ».