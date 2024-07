Bougane Guèye Dany tire à boulets rouges sur les 100 jours de Diomaye Faye

100 jours de songes

100 jeunes meurent à

100 pas de St-Louis

100 gênes pour Sonko



Le projet illusoire aux promesses viles cède la place à une misère accrue et généralisée

Le PM, en déplacement à Ndar, pour un concept ayant échoué depuis sa 1ère édition, n’a pas daigné saluer la mémoire de cette jeunesse qui a pourtant donné de son sang pour le triomphe de la démocratie contre la dictature de Macky Sall. Inhumain ! Inadmissible !



Le silence de Sonko sur la tragédie des migrants du 1er juillet est la preuve d’un échec et le symbole du désespoir de jeunes sénégalais braves plus particulièrement les marchands ambulants.



100 jeunes sénégalais périssent en mer ! C’est plus qu'une tragédie! Diomaye et Sonko doivent en agir pour stopper cette hémorragie.

Au sang des jeunes s'ajouteront les larmes des femmes et des enfants vivant dans des eaux pluviales qui ont englouti les promesses d'une bande d'impôtiers plus enclins à racketter le secteur privé sénégalais qu'à panser les maux d'un peuple escroqué.



Fenn dou péxé…



Bougane Guéye Dany

Leader du Mouvement Gueum Sa Bopp « les Jambaars »