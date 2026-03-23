Bourse de sécurité familiale : Moussa Thiaré dénonce le retard des paiements et espère le recouvrement des d'arriérés

Le président de la Fédération Sénégalaise des Associations des Personnes Handicapées, Moussa Thiaré, a dénoncé le retard du démarrage du paiement des bourses de sécurité familiale pour le premier trimestre 2026. Le président a soutenu qu'il n’est pas encore effectif alors que la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) avait annoncé, par voie de communiqué, son démarrage à partir du jeudi 19 mars 2026.



« Jusqu'au moment où on en parle, on n'a pas encore payé ces bourses de sécurité familiale. Comme vous le savez, il a été annoncé que le jeudi dernier, on allait commencer le paiement mais au bout du compte, il n'en a pas été ainsi », a-t-il affirmé.



Moussa Thiaré a exhorté les autorités d'organiser des évaluations périodiques afin de garantir un accès équitable à ces aides. « Nous espérons que ces bourses pourraient incessamment être revues pour les biens de toutes les personnes handicapées. Je pense que c'est un projet qui a été enclenché depuis assez longtemps et qu'on n'a pas une grande part à jouer dans ce processus. Ce que l'on peut faire, c'est attendre », a-t-il martelé.



En poursuivant, M. Thiaré a indiqué que les personnes handicapées fondent « beaucoup d’espoir sur le paiement de cette bourse familiale ». Il a également ajouté qu’ils espèrent même que l’Etat paie les deux dernières années d’arriérés, car selon lui, cela fait « presque deux ans qu’ils n’ont pas reçu de bourses de sécurité familiale ».



Pour rappel, 355 013 ménages devront recevoir chacune une allocation de 35 000 FCFA. Le ciblage des ayants droit repose sur le Registre national unique (RNU), tandis que pour les personnes handicapées, la DGPSN s'appuie sur la base de données de la Direction générale de l'Action sociale (DGAS) liée à la Carte d'égalité des chances (CEC).



Le versement des fonds sera assuré par la Société nationale La Poste. Pour retirer leur allocation, les bénéficiaires devront se présenter physiquement munis de leur carte nationale d'identité en cours de validité ainsi que de leur attestation d'allocataire de la bourse de sécurité familiale.

