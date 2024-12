Bourses « Eugen Ionescu » 2024-2025 : les doctorants et enseignants-chercheurs priés de déposer leurs dossiers avant le 20 janvier 2025

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) porte à la connaissance des populations que le Gouvernement de Roumanie, à travers le Ministère roumain des Affaires étrangères et en coordination avec l'Agence Universitaire de la Francophonie, lance le programme de bourses « Eugen Ionesco » 2024-2025 destiné aux doctorants et aux enseignants-chercheurs du monde entier.



Ce programme selon le document, offre des bourses de mobilité de trois mois (1 mai au 31 juillet) dans l'une des institutions de recherche d'enseignement supérieur partenaires du programme en Roumanie pour les doctorants et les enseignants-chercheurs des pays membres et observateurs de l'OIF issus des établissements d'enseignement supérieur membres de l'AUF.



Les intéressés sont priés de déposer leurs candidatures avant la date limite des dépôt des dossiers fixée au 20 janvier 2025.