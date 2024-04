Bourses d’études : Dr Abdourahmane Diouf promet de trouver des réponses bientôt

Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation (MESRI), Dr Elhadji Abdourahmane Diouf a effectué ce mercredi une visite de courtoisie à la direction des Bourses. Une occasion pour le nouveau patron des Universités de rassurer les acteurs sur les allocations et les bourses d’études, qui suscitent « beaucoup d’intérêts » dans le système universitaire.



« Ce qu’on doit comprendre, c’est que le ministère et la Direction des bourses sont totalement dévoués à cette cause, parce que conscients des problèmes soulevés au niveau des bourses d’étudiants, et nous pensons avoir les réponses très bientôt », a soulevé le mministe Abdourahmane Diouf.



Accompagné du secrétaire général du MESRI, du directeur général de l’enseignement supérieur et de quelques proches collaborateurs, il a visité, selon l’APS, chaque bureau de la direction des Bourses et discuté avec les agents.



Il a souligné : « C’est difficile en ce moment de dire qu’on a la solution, mais on est en train d’écouter les acteurs, notamment les recteurs, les enseignants ». Et d’ajouter : « J’ai vu beaucoup de rapports, mais je trouve qu’il était important de se déplacer pour écouter les acteurs et s’enquérir des conditions de travail ».



Dr Abdourahmane Diouf a rassuré en indiquant que la question des bourses d’études aura une importance particulière dans la gestion du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. « Les étudiants peuvent revendiquer leurs bourses de façon légitime, mais nous savons tous qu’il y a des goulots d’étranglement qui font qu’il y a des retards. Le réajustement de l’année académique, qui connaît des chevauchements depuis quelques années, devrait permettre de régler un peu le retard des bourses des étudiants », a-t-il estimé lors de sa visite.