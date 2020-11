Eliminatoires Afrobasket 2021: les «Lions» de boniface à l’assaut du Kenya pour leur entrée en lice

La course à la reconquête d’un titre africain afin de mettre fin 24 ans de disette commence ce mercredi avec le début des éliminatoires de l’Afrobasket 2021. Logé dans le groupe B, le Sénégal affrontera le Kenya pour son entrée en lice, ce mercredi, avant d’en découdre avec le Mozambique jeudi avant de boucler cette première fenêtre par un choc contre l’Angola, le 27 novembre. Cette fenêtre de Kigali servira de lancement pour l’équipe dirigée par Boniface Ndong qui a allié jeunesse et expérience dans le groupe des 12 joueurs retenus.



Dans la capitale rwandaise depuis lundi, l’équipe a effectué ce mardi sa deuxième séance d’entrainement à la veille de son entrée en lice. Un groupe pas encore au complet puisque huit joueurs sur douze ont pris part à ce galop. Alkaly Ndour, Louis Adams et Makhtar Gueye présents depuis lundi, ont été rejoints par Pape Abdou Badji, Ibrahima Fall Faye, Clevin Hannah, Amar Sylla et Pape Malick Dimé.



Les quatre joueurs manquants à l’appel (Maurice Ndour, Assane Sy, Mbaye Ndiaye et Youssou Ndoye) ont passé les tests Covid-19 conformément au protocole sanitaire imposé par la FIBA et se sont mis à à l’isolement durant 24h. Ils devraient être normalement de retour pour l’entrainement de ce mercredi matin à 7 heures.



« Je ne me fais pas de soucis »

Pour ce deuxième entrainement, le sélectionneur national a revisité les fondamentaux comme il l’a indiqué. « On a essayé de réviser les systèmes. Ce que j’ai fait c’est un peu de rattrapage, on a essayé de poser quelques systèmes de jeu, et puis aussi quelques bases de défense collective » a souligné Boniface Ndong. Les « Lions » feront ainsi face pour leur entrée à une équipe kenyane essentiellement composée de joueurs locaux. Un certain avantage pour le premier adversaire du Sénégal puisqu’ayant pu s’entrainer pendant plusieurs joueurs à une équipe sénégalaise qui n’aura qu’une séance complète (Ndlr : ce mercredi à 7 heures) avant ce match contre le Kenya.



Un handicap qui n’inquiète toutefois pas l’entraineur des « Lions ». « On a plus de joueurs de qualité, on a essayé de faire des mises en place qui sont simples et dont les joueurs pourront se rappeler assez facilement. Je ne me fais pas de soucis, je pense qu’on a assez de joueurs pour pouvoir jouer contre le Kenya. Ce ne sera pas facile, ils (les Kenyans) auront peut-être plus d’automatismes, mais ce que j’ai demandé aux joueurs c’est d’apporter de l’énergie. On va se tromper, on va faire des erreurs, mais il faudra compenser ses erreurs par de l’énergie » a rassuré Boniface Ndong à la fin de la séance d’entrainement.



Pour rappel, vingt équipes participeront à cette deuxième phase des qualifications pour le FIBA Afrobasket 2021. Ces équipes ont été réparties en cinq groupes de quatre. Dans chaque groupe, les équipes disputeront deux tournois qui se dérouleront en deux fenêtres internationales. Les trois meilleures équipes de chaque groupe à l’issue des éliminatoires se qualifieront automatiquement pour le FIBA Afrobasket 2021 qui aura lieu au Rwanda.



Le Témoin