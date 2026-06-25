Brancou Badio et Valence sacrés champions d’Espagne

Le basketteur international sénégalais El Hadji Oumar Brancou Badio a remporté le championnat d’Espagne avec Valence. Le club valencien a décroché le deuxième titre national de son histoire en battant le FC Barcelone trois victoires à une lors de la finale des play-offs.



Après une défaite initiale (113-112), Valence a enchaîné trois succès consécutifs (102-75, 88-80 et 108-84) pour s'offrir le trophée. Lors du dernier match, le meneur sénégalais a compilé 6 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes de jeu.



Ce titre valide le retour du club en EuroLeague et ponctue la saison de Brancou Badio en Espagne. Le joueur doit maintenant rallier la sélection sénégalaise à Dakar pour préparer la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, prévue du 2 au 5 juillet.