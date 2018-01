Braquage à Diouloulou : Le maire de Kafountine Victor Diatta révèlent que les touristes violées sont dans un état de...

Le maire de Kafountine s’est prononcé sur le braquage qui a eu lieu jeudi soir dans l'axe Bignona-Karang-Diouloulou, dans la région sud du Sénégal. Victor Diatta a apporté des explications sur les quatre (4) touristes de nationalité espagnole qui ont été dépouillés par des individus armés.



Selon le maire, c’est des touristes qui venaient de Cap-Skirring en partance pour Kafountine qui ont été arrêtés par des individus armés non identifiés.



« Je mettais renseigner à l’hôtel où ils logeaient pour m’enquérir de la situation. D’après les informations que j’ai reçu, c’est un couple plus deux (2) dames, en faite quatre (4) personnes (un homme trois femmes). Mais, elles reconnaissent qu’ils ne sont même pas des bandits professionnels. Une cartouche et puis les autres avaient des machettes, elles sont un peu traumatisées. Mais elles reconnaissent qu’il s’agit ni plus ni moins de quelques bandits qui font irruption pour chercher de l’argent », a expliqué Victor Diatta au micro de la RFM.