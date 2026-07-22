Braquage à Diourbel : une station-service ciblée, la police met en fuite les agresseurs

La station Elton située à l’entrée de Diourbel (est de Dakar), sur l’axe menant à Touba, a été la cible d’une attaque à main armée dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juillet. Un groupe d’une vingtaine d’hommes a fait irruption dans l’établissement.



Selon les informations relayées par la RFM, les individus ont d’abord neutralisé l’agent de sécurité en l’attachant, avant de s’en prendre à l’employé de service. Ils se sont emparés de 120 000 francs CFA en numéraire, de bons d’essence équivalant à 300 litres, ainsi que du téléphone portable de l’agent.



Prévenues, les forces du commissariat central de Diourbel sont arrivées rapidement sur les lieux. Pris de court, les assaillants ont ouvert le feu. Après quelques minutes d’affrontement, ils ont dû rebrousser chemin face à la riposte policière. Dans leur fuite, ils ont laissé derrière eux des douilles et une dizaine de munitions, signe de leur armement conséquent.



L’employé de la station, blessé pendant l’agression, a été transporté au centre hospitalier régional de Diourbel où il est actuellement pris en charge.



Une enquête a été ouverte par l’équipe du commissaire Diédiou afin de retrouver et d’appréhender les auteurs de ce braquage.