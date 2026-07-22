Dakar : la justice ordonne la levée du bracelet électronique de l’ex-ministre Aïssatou Sophie Gladima, le procès renvoyé

L’ancienne ministre du Pétrole, Aïssatou Sophie Gladima, a comparu ce mercredi 22 juillet devant la Haute Cour de Justice, alors qu’elle est accusée de faits présumés d’escroquerie sur les derniers publics, blanchiment de capitaux et complicité. Selon les informations de nos reporters sur les lieux, à la demande des avocats de la défense, la Cour a ordonné la levée du bracelet électronique de la prévenue. Le procès, quant à lui, a été renvoyé. Elle se rouvrira après les vacances judicaires.



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