Tentative d’agression sexuelle à Jaaxay : un homme arrêté grâce à l’intervention d’un voisin

Le 21 juillet 2026, les agents du commissariat d’arrondissement de Jaaxay (banlieue de Dakar) ont interpellé un individu pour attentat à la pudeur et de tentative de viol sur une mineure.



Selon le récit de la victime, âgée de 13 ans, les faits se sont déroulés aux alentours de la prière du crépuscule. Alors qu’elle rentrait chez elle, l’adolescente s’est arrêtée dans un chantier inachevé pour un besoin pressant. C’est à ce moment qu’un homme s’est approché d’elle dans une tenue indécente.

Lorsque la jeune fille a tenté d’appeler à l’aide, l’agresseur l’a violemment immobilisée contre un mur et a tenté de l’empêcher de crier.



L’agression a été interrompue par un riverain. Alerté par ce qui se passait, il a pu observer la scène à travers une ouverture du bâtiment en construction et est aussitôt intervenu pour protéger la victime. Surpris, le suspect a pris la fuite mais a été rapidement rattrapé par le témoin, aidé de quelques habitants du quartier. Il a ensuite été remis aux forces de l’ordre.



Lors de son témoignage, la victime a indiqué que le mis en cause lui avait déjà fait des avances inappropriées par le passé.



Le suspect a été placé en garde à vue. L’enquête suit son cours pour établir l’ensemble des faits.