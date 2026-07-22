Cédéao: la nomination de Diomaye «traduit l’immense capital confiance dont il jouit» (Cadres patriotes pour la République)

Le mouvement des Cadres patriotes pour la République (CPR) a estimé, ce mercredi 22 juillet, que la désignation de Diomaye Faye comme président de la Conférence des chefs Etat et de gouvernement de la Cédéao «traduit l’immense capital confiance dont il jouit», dans un communiqué.



«Cette distinction suprême traduit l’immense capital de confiance dont jouit le Chef d’Etat Diomaye Faye auprès de ses pairs ouest-africains. Elle vient consacrer sa vision d’une Afrique de l’Ouest souveraine, unie et tournée vers le progrès, tout en affirmant le rôle historique de pivot que le notre pays incarne pour la paix et la stabilité régionales», ont écrit les responsables du mouvement.



Les Cadres patriotes ont aussi salué la nomination du général Birame Diop comme président de la Commission de la Cédéao, se réjouissant d’une décision qui «honore l’ensemble de la Nation» sénégalaise.



Pour rappel, le mouvement des Cadres patriotes pour la Républiqu est un collectif lancé en juillet 2026 au Sénégal, regroupant plus de 127 personnalités. Composé en majorité d’anciens cadres du Pastef qui ne partagent plus la vision politique d’Ousmane Sonko, il a pour objectif d'accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans la gouvernance du pays.