Kaolack : deux policiers blessés au cours d’une interpellation musclée

Une affaire de nuisances sonores et de violences a dégénéré à Kaolack (sud-est de Dakar) avec des blessures infligées à deux agents de police lors de l'interpellation d'un suspect. A l’origine de cette affaire, le 18 juillet 2026, la nommée S. Ndiaye s'est présenté au commissariat central de Kaolack pour signaler les agissements répétés d'un groupe d'individus qui se réunissaient sous ses fenêtres pour boire de l'alcool et consommer du chanvre indien. La plaignante leur reprochait également des propos agressifs envers des passants.



Une première intervention avait conduit à l'arrestation de deux personnes manifestement sous l'emprise de l'alcool. Après avoir retrouvé leurs esprits, elles avaient été entendues, puis libérées sous convocation avec l'instruction de mettre fin à ces comportements.



Mais les mêmes faits auraient repris par la suite. La plaignante aurait alors été prise à partie physiquement, tandis que des menaces de mort auraient été proférées contre son fils âgé de cinq ans.

Alertés, les policiers se sont rendus sur place et ont interpellé A. Mbaye, un laveur de 23 ans domicilié à Thioffack. Au moment de son arrestation, le suspect aurait opposé une vive résistance. Dans la confusion, deux agents de la brigade de recherches ont été blessés, l'un à la tête et l'autre au nez.



Conduit au commissariat, A. Mbaye a été placé en garde à vue. Il est visé pour injures publiques, menaces de mort, rébellion et violences volontaires sur des agents dans l'exercice de leurs fonctions, selon des sources de Seneweb. Les deux policiers ont été conduits dans une structure sanitaire pour y subir des examens médicaux.



Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres personnes impliquées, actuellement introuvables. Le parquet a été informé de l'affaire.