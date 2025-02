Braquage à Saraya : des hommes armés délestent plus d'1 million de francs CFA

Hier, samedi un braquage a eu lieu dans la région de Kédougou, sur l’axe Missirah Sirimana et le village de Kondokhou, dans le département de Saraya, où des individus armés ont emporté la somme de 1,2 million de francs CFA. Selon l'APS, plusieurs véhicules de transport en commun et motos ont été attaqués par un groupe d'individus lourdement armés.



Les assaillants, munis de kalachnikovs, de machettes et de gourdins, ont fait irruption sur la piste reliant Missirah Sirimana à Kondokhou. Alors que les véhicules se dirigeaient vers la commune de Saraya. Sous la menace des armes, les malfaiteurs ont dépouillé les passagers, dont un ressortissant français qui a perdu 350 000 francs CFA.



Au cours de l'attaque, les braqueurs ont tiré des coups de feu en l'air avant de prendre la fuite, se dirigeant vers la frontière entre le Sénégal et le Mali. Une source sécuritaire a précisé que des traces de pneus de motos ont été retrouvées sur les lieux de l'attaque.

La brigade de la gendarmerie territoriale de Saraya s'est immédiatement rendue sur place pour procéder au constat et débuter les enquêtes.