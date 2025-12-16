Industrie de défense : le Sénégal renforce sa souveraineté avec l’inauguration de l’usine ISEVEM

Le président de la République a procédé, ce mardi à Diamniadio, à l’inauguration de l’usine ISEVEM d’assemblage de véhicules militaires tactiques, marquant une étape historique dans la construction d’une industrie de défense nationale.



« Cette réalisation est d’abord le fruit d’une vision claire et affirmé : celle d’un Sénégal souverain capable de concevoir et de produire sur son sol les équipements indispensables à sa défense des intérêt nationaux », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye.



Portée par un partenariat public-privé rigoureux entre l’État et ISEVEM, le chef de l’Etat souligne que cette infrastructure industrielle s’inscrit dans une « vision graduelle et réaliste : développer des capacités locales d’assemblage, de maintenance et, à terme, de conception et de production d’équipements de défense. »



Au-delà de l’enjeu sécuritaire, cette usine constitue un levier majeur d’industrialisation, de création d’emplois qualifiés, de transfert de compétences et d’intégration des talents nationaux, notamment des jeunes, dans des filières de haute valeur ajoutée.



En inaugurant cette première usine, le Sénégal affirme clairement son engagement sur la voie d’une industrie de défense résiliente, innovante et souveraine, au service de la sécurité nationale, du développement économique et de la cohésion sociale.