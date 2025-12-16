Marché de l’emploi : lancement du Salon Dakar Job Dating au Grand Théâtre ce 17 décembre

Le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose accueillera, les 17 et 18 décembre 2025, la première édition du Salon Dakar Job Dating (DJD). Cet événement d'envergure, dédié à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat, organisé pour répondre aux enjeux actuels du marché du travail au Sénégal.



Selon un communiqué transmis à PressAfrik, le Salon Dakar Job Dating se positionne comme un véritable carrefour d’opportunités, avec pour ambition de rapprocher les talents des entreprises, de valoriser les compétences locales et de favoriser l'insertion professionnelle, aussi bien dans le salariat que dans l'entrepreneuriat.



Pendant deux jours, le Salon réunira des entreprises recruteuses issues de secteurs clés de l'économie, des organismes de formation, des experts RH, recruteurs et coachs, ainsi que des acteurs institutionnels et privés engagés pour l'emploi des jeunes et des femmes.



Un salon inclusif et tourné vers l'avenir



Le programme comprendra des panels de haut niveau sur l'évolution du marché de l'emploi, l'innovation, le leadership et l'éthique du travail ; des ateliers pratiques (CV, entretiens, personal branding, soft skills) ; des masterclass autour de l'entrepreneuriat, de la structuration de projets et de la formalisation d’activités ; ainsi que des opportunités concrètes d'emplois, de stages et de formations, insiste le communiqué.



Le Salon Dakar Job Dating s'adresse aux jeunes diplômés, étudiants et demandeurs d'emploi, aux professionnels en reconversion, aux porteurs de projets et entrepreneurs, ainsi qu'à la diaspora sénégalaise souhaitant mieux comprendre et intégrer l'écosystème économique local.





