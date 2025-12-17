Distribution d’eau : SEN’EAU annonce des perturbations ce 18 décembre dans plusieurs communes de la banlieue dakaroise

La Société nationale des eaux du Sénégal (SEN’EAU) a annoncé des perturbations temporaires dans l’alimentation en eau potable dans plusieurs communes de la banlieue dakaroise, en raison de travaux de maintenance programmés sur son réseau de distribution.Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, l’opérateur informe que « des travaux de maintenance sur le réseau de distribution sont prévus le jeudi 18 décembre 2025 à partir de 9 heures ». Ces interventions entraîneront des perturbations allant « de la baisse de pression au manque d’eau » dans plusieurs zones concernées.Selon SEN’EAU, les localités touchées sont notamment Tivaouane Peulh, Niacoulrab, Keur Massar Nord et Sud, Jaxaay, Wakhinane Nimzath, Hamo 3-4-5-6, Malika, Yeumbeul Sud et Nord, Sam Notaire ainsi que Golf Nord.L’entreprise précise que « les équipes sont mobilisées pour minimiser l’impact des travaux sur la desserte en eau potable des localités concernées ». La fin des interventions est prévue « le même jour dans la soirée ». Afin d’atténuer les désagréments pour les populations les plus affectées, SEN’EAU indique qu’« un dispositif de camions-citernes sera déployé » dans les zones concernées. L’opérateur appelle enfin ses clients à la compréhension, soulignant que ces travaux ont pour objectif « d’améliorer la qualité du service ».