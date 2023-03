Braquage au Parcelles Assainies Unité 15 : deux commerçants dévalisent une boutique de Samsung

On en sait un peu plus sur le cambriolage qui a été perpétré jeudi dernier, dans la boutique Samsung, sise au rond-point dit «Case bi» (Dakar). Deux commerçants vendeurs de légumes ont été désignés comme étant les coupables après enquête.



Selon « L’Observateur », le duo qui tenait leurs étals face au magasin, a profité des manifestations qui ont eu lieu le 16 mars aux Parcelles Assainies Unité 15 pour cambrioler et voler des produits électroménagers de ladite boutique.



Profitant de la confusion, ils ont défoncé la porte et emporter des télévisions écran plat, frigos, téléphones portables, postes radio, entre autres. Après leurs méfaits, ils ont déserté les lieux sauf Matar Dramé, qui a été surpris en flagrant délit à l'intérieur, tentant d'emporter un poste téléviseur écran plat.



Arrêté et cuisiné par les enquêteurs, il a dénoncé ses acolytes en fournissant leurs noms. Aussitôt, une traque a été lancée pour les appréhender. Mais seul le sieur Imam Diouf, vendeur de tomates au marché Gueule Tapée, fut arrêté.



Les deux commerçants qui ont été démasqués sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, vol avec effraction en réunion, cambriolage, destruction de biens publics appartenant à autrui ». Les quatre autres braqueurs sont traqués.