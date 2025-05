Marchés publics et dépenses fiscales : Le Forum Civil exige la publication Immédiate des données manquantes

Le Forum Civil monte au créneau pour exiger une transparence totale des données financières publiques. L'organisation a exprimé sa vive préoccupation face à l'interruption, depuis début 2022, de la publication des statistiques sur les marchés publics, ainsi qu'à l'absence des rapports sur les dépenses fiscales depuis 2021.







"Le Gouvernement doit mettre un terme à la non publication des statistiques sur les marchés publics qui n’a pas eu lieu depuis le premier trimestre 2022", a déclaré Birahim Seck, Coordonnateur général du Forum Civil. Et de marteler: «Il est inacceptable que les données des trois derniers trimestres de 2022, de l'année 2023, et même celles des quatre trimestres de 2024 et du premier trimestre 2025 soient manquantes. Les statistiques sur les marchés publics sont publiées depuis 2008. Cette rupture est une régression."







La même exigence de redevabilité s'applique aux rapports relatifs aux dépenses fiscales, dont la publication a également cessé depuis 2021. Le Forum Civil souligne l'importance cruciale de ces données pour une gestion saine et transparente des finances publiques.