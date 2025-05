Foot : Ousseynou Niang et l'USG frappent fort : un titre légendaire

Après plusieurs années à frôler le sacre, l'Union a enfin triomphé. Troisième lors de trois des quatre dernières saisons, le club bruxellois a fait preuve de régularité et de caractère pour aller chercher son douzième titre national. La montée en puissance, amorcée depuis son retour en Jupiler Pro League en 2021, atteint son apogée.

En playoffs, l'Union a été irrésistible : 28 points sur 30 possibles. Une dynamique impressionnante qui lui a permis de doubler le Club Bruges, tenant du titre et vainqueur de six des neuf dernières éditions. Cette performance majuscule a scellé une saison mémorable et mis fin à une disette de 90 ans.

L'un des grands artisans de ce sacre se nomme Ousseynou Niang. Aligné comme piston gauche, le jeune ailier sénégalais de 23 ans a disputé 41 matchs cette saison, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives. Son activité et sa régularité ont été précieuses dans le système mis en place par le staff.

C'est donc une page d'histoire que vient d'écrire la Royale Union Saint-Gilloise, pour le plus grand bonheur de ses supporters. Un titre choc, une émotion forte, et surtout un retour au sommet pour un club légendaire du football belge.

Pour la première fois depuis 1935, la Royale Union Saint-Gilloise a été sacrée championne de Belgique. Les coéquipiers d'Ousseynou Niang ont brillamment conclu leur saison en s'imposant 3-1 face à La Gantoise, au terme d'un sprint final haletant.