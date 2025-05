Réforme Fiscale : Le Forum Civil dénonce une centralisation "Jacobine" qui "grippe le consentement à l'Impôt"

Le Forum Civil lance un avertissement cinglant au gouvernement concernant la réforme du Code général des Impôts. Réuni ce dimanche à Saly, le Bureau Exécutif de l'organisation a salué l'initiative de réforme, mais a vivement critiqué la composition du Comité de pilotage, jugée «excessivement centralisée ».







"L'impôt concerne l'ensemble des Sénégalais, et la réforme de son socle légal ne doit pas relever uniquement de l'administration centrale", a martelé Birahime Seck, Coordonnateur général du Forum Civil. L'organisation insiste sur l'impératif d'impliquer une diversité d'acteurs, conformément aux meilleures pratiques de gouvernance.







Le Forum Civil dénonce une "tradition jacobine et centralisatrice de l'État", qu'il estime déjà observée lors de la mise en place du Comité d'examen des contrats stratégiques. Selon M. Seck, cette approche unilatérale "affaiblit et grippe le principe du consentement à l'impôt et rappelle des pratiques anciennes de la détermination de l'assiette de l'impôt." L'appel est clair : la configuration du Comité de pilotage doit être "inclusive et participative".