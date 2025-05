Grave accident sur l’autoroute Ila Touba fait 2 morts, deux blessés : Les précisions et condoléances du ministère de l’Education

L'accident, qui s'est produit entre minuit et une heure du matin sur l'autoroute à péage Ila Touba, a impliqué un véhicule appartenant à des enseignants ayant heurté "un camion en panne sur la route, sans signalisation".







«Moustapha Dieng, Directeur de l'école Massourang Sourang de Diourbel, et son adjointe Anna Siga Diouf sont tous deux décédés sur le coup», rappelle le communiqué. Deux enseignants, Mbaye Faye et Mbissane Diouf, sont gravement blessés et pris en charge à l'Hôpital régional de Diourbel. Un "dispositif d'assistance" a été "mobilisé à leur chevet".







Le Ministre de l'Éducation Nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a exprimé ses "sincères condoléances aux familles éplorées" et à la "communauté éducative". Il a également assuré l'engagement de son département pour "le rétablissement aux blessés et assure que l'assistance de son département envers les victimes et leurs familles ne fera pas défaut."







Le Ministre a, dans son communiqué, "rappelé la nécessité vitale pour tous les usagers de respecter rigoureusement le code de la route et de cultiver une posture responsable sur les routes, pour éviter ce genre de drame."