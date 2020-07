Braquage aux Allées du Centenaire de Dakar : les précisions de la Dic

La Division des investigations criminelles (Dic) de la Direction de la police judiciaire a apporté quelques précisions suite au braquage d’un magasin sis aux allées du Centenaire et appartenant à un ressortissant Chinois. Elle informe avoir été saisie d’une plainte et annonce que l'enquête est en cours, dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



« Contrairement aux informations diffusées à travers les réseaux sociaux et dans certains organes de presse, au lieu de 96.000.000 F Cfa, c’est une somme de 70.000.000 F Cfa qui a été emportée par les malfaiteurs en plus de téléphones portables iPhone, Xmax et des Power Bank », peut-on lire dans le communiqué.



La même source de renseigner que « les investigations en cours ont, pour le moment, permis l’interpellation du cerveau de la bande qui est un ex-agent radié des cadres de police et un de ses acolytes ».



Pour rappel, le braquage a eu lieu le 21 juillet 2020, en plein jour. Des individus armés ont cambriolé un magasin sis aux allées du Centenaire à Dakar, appartenant à un ressortissant chinois.



Libération dans sa parution de ce lundi, a informé que le cerveau de la bande, est un policier radié pour vol et extorsion de fonds.