Braquage de 100 millions à Ouakam : deux individus arrêtés, dix sept (17) millions récupérés

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé à l’interpellation ce dimanche de deux individus identifiés comme faisant partie du braquage sis à Ouakam le vendredi dernier. Il s’agit selon Senenews, de K. Fall, un peintre de 25 ans, et C. M. Sidibé, tapissier de 23 ans.



Ces arrestations ont pu se faire grâce aux investigations menées par le Groupe de Recherches et d’Interpellations (GRI), selon la même source, les enquêteurs ont également récupéré 17 des 100 millions de francs volés.



Par ailleurs, le troisième élément du gang déclaré comme étant le cerveau de l’opération, le nommé Souleymane Bâ, est toujours en cavale. Toutefois, il est activement recherché.



Les premiers éléments de l’enquête, ont indiqué que les malfrats avaient loué un appartement meublé aux Parcelles-Assainies. C’est dans cet appartement que la DIC a procédé à l’arrestation de Fall et Sidibé. Également, l’exploitation des images de vidéosurveillance et des renseignements obtenus a permis cette avancée rapide dans l’enquête

Face aux enquêteurs, les deux suspects ont reconnu leur implication dans le braquage.