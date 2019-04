Braquage du bureau de « Wafa Cash » de Nord Foire : un des assaillants «souffre de problèmes psychiques »

Peint «comme un jeune calme, sociale et casanier», le soldat de première classe et par ailleurs cerveau du braquage de l’agence bancaire de « Wafa cash » de Nord Foire, Abdoulaye Dia, a surpris son monde. Sa famille qui n’en revient toujours pas, informe que le militaire a des « problèmes psychiques ».



« Je peux vous assurer qu’il n’est plus le même. Je pense que son attitude est liée aux maux de tête récurrents à l’origine de ses problèmes psychiques. D’ailleurs, il a, à cet effet, subi plusieurs analyses à l’hôpital Principal de Dakar », informe le père d’Abdoulaye Dia, un militaire à la retraite.



Moussa Dia, qui a de la peine à cacher sa douleur, craque suite aux nombreux appels des proches qui cherchent à se faire une religion de cette affaire. Un oncle du soldat incriminé qui a requis l’anonymat abonde dans le même sens. Il déclare que son neveu : « est sous l’emprise de troubles psychiques, avec d’atroces maux de tête».