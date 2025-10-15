Braquage financier à l'hôpital régionale de Saint-Louis : plusieurs responsables dont l'ex-Dg épinglés, le dossier transmis au parquet financier

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a transmis au parquet un dossier « accablant » visant l'ancienne direction du Centre Hospitalier de Saint-Louis. Des indices sérieux de malversations financières et de gestion frauduleuse auraient été mis en évidence concernant la période 2019-2022.



L'enquête visait initialement l'ex-Directeur du CHR/SL pour des faits présumés de « détournement de deniers publics et de matériels », ainsi que de « faux en écritures publiques ». Les investigations menées par l'OFNAC, notamment une mission d'enquête sur place en 2021 et des auditions complémentaires, ont permis de corroborer de graves allégations, dont des faits de « détournement d'un appareil d'échographie reçu dans le cadre d'une coopération internationale, l'attribution irrégulière d'un marché d'entretien des véhicules de l'hôpital à un mécanicien de Dakar, sans expertise avérée, qui aurait encaissé un chèque de 2 130 000 FCFA en mars 2020., l'émission d'ordres de mission personnels par l'ex-Directeur, sans le visa du Gouverneur, pour des week-ends à Dakar aux frais de l'hôpital, l'ouverture de plusieurs comptes bancaires (Bicis, Cbao, Bsic, Orabank) dont la gestion était confiée à l'agent comptable principal ».



Selon "Libération", les enquêteurs ont ainsi auditionné le chef du Service administratif et financier ; l'adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, le médecin-chef du district de Saint-Louis, membre du conseil d'administration de l'hôpital, le médecin-chef du service de gastroentérologie ; l'agent comptable principal du Centre hospitalier ; le comptable matières ; le pharmacien du Centre ; le coordinateur de la cellule de passation des marchés et le directeur du en question ».



Des auditions complémentaires ont eu lieu au siège de l'OFNAC, impliquant, le chauffeur du directeur en cause, le responsable de la coopération du Centre hospitalier, le chef de la division Matériel et Transit du ministère de la Santé, le mécanicien basé à Dakar, bénéficiaire du marché d'entretien des véhicules, un autre mécanicien résidant à Saint-Louis, le président du conseil d'administration du Centre hospitalier, le technicien en maintenance hospitalière l'auditeur interne et le gérant de l'entreprise Africa All Natural.



Outre ces auditions, plusieurs documents ont été collectés et analysés à la suite de réquisitions adressées aux services concernés. L'enquête a mis également en évidence des indices sérieux de malversations financières et de gestion frauduleuse, impliquant plusieurs acteurs. À l'encontre de l'ex-directeur du Centre hospitalier des faits de « détournement de biens, escroquerie portant sur des deniers publics; faute de gestion; complicité de fraude fiscale et de violation de la loi uniforme de l'Uemoa sur la répression des infractions liées aux chèques, cartes bancaires et autres moyens de paiement électroniques ont été retenus ».



L'Ofnac accuse aussi l'ex-agent comptable principal de fraude fiscale, pour « avoir permis le paiement de primes sans retenue d'impôt à la source, violation des règles de bancarisation ; mais aussi complicité d'escroquerie », pour avoir validé l'attribution irrégulière du marché d'entretien des véhicules à un mécanicien non qualifié basé à Dakar. Pour ce qui concerne le mécanicien résidant à Dakar, il est poursuivi pour « complicité d’escroquerie». Le dossier a été transmis au parquet.