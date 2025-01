Braquages en série : Thiès et Tambacounda en première ligne, les populations réclament une réponse sécuritaire

Les régions les plus touchées : Thiès et Tambacounda en première ligne



Les régions de Thiès et Tambacounda se révèlent être les plus durement affectées par la recrudescence des braquages et actes criminels. En particulier, la région de Thiès, de par sa proximité avec Dakar et son dynamisme économique, demeure une cible privilégiée pour les malfaiteurs.



À Nietty Mbar, dans la commune de Thiaroye, un salon de coiffure a été cambriolé dans la nuit du 27 au 28 janvier 2025. L’enquête menée a permis l’arrestation du principal suspect, un vendeur de café Touba, ainsi que de sa tante.



L’attaque spectaculaire de l’hôtel Riu Baobab à Pointe Sarène, dans la nuit du 18 au 19 janvier 2025, illustre également l’audace des criminels. Une vingtaine d’individus armés et cagoulés ont pris d’assaut cet établissement de luxe, emportant plus de 12 millions de francs CFA après avoir neutralisé les agents de sécurité.



Toujours dans la région de Thiès, à Médina Fall, un atelier de couture a été la cible d'une attaque brutale. Quatre malfaiteurs armés ont agressé le propriétaire, qui a été sauvagement amputé de plusieurs doigts, laissant la victime dans un état critique. Cet acte barbare souligne l'escalade de la violence et l’audace croissante des criminels dans cette région, déjà un carrefour économique important.



Dans la région de Tambacounda, les zones rurales et les routes sont particulièrement vulnérables. Les malfaiteurs ciblent fréquemment les commerçants, transporteurs et éleveurs. À Goudiry, une tentative de vol de bétail a dégénéré en affrontement violent entre les voleurs et les villageois, un incident qui reflète la tension grandissante dans ces localités.



Dans la nuit de lundi à mardi, trois coupeurs de route armés de Kalachnikovs ont attaqué le village de Sinthiou Alassane, dans la commune de Koussan (région de Tambacounda), emportant une somme de six millions de francs CFA. Le même week-end, un autre braquage a visé un commerce multiservices, où des assaillants armés de fusils ont dérobé un million de francs CFA, selon des témoins.



Podor : Des vendeurs de moutons dépouillés sur la route



Dans la région de Podor, un incident tragique s'est produit sur un axe routier isolé en juin 2024. Des individus encagoulés ont tendu une embuscade à un véhicule transportant des vendeurs de moutons. Après avoir tiré sur les pneus pour immobiliser le véhicule, ils ont dépouillé les passagers de leurs biens. Cette méthode, désormais fréquente, est utilisée pour neutraliser les cibles en toute impunité.



Kaolack : Un cambriolage meurtrier à Médina Baye



À Médina Baye, un quartier populaire de Kaolack, un cambriolage a tourné au drame. Lors de l'attaque, un homme a été battu à mort par les assaillants, provoquant une vive émotion au sein de la communauté. Un policier, intervenu pour tenter de maîtriser la situation, a également été blessé. Cet incident met en lumière les risques encourus par les forces de l'ordre face à des malfaiteurs de plus en plus violents et déterminés.



Un succès partiel dans les enquêtes



Malgré la montée en puissance des braquages, les enquêtes stagnent dans de nombreux cas. Toutefois, l'enquête sur l'attaque de l'hôtel Riu Baobab semble faire exception. Selon les autorités, plusieurs suspects ont été identifiés, et des efforts sont en cours pour démanteler le réseau à l’origine de cette opération. Pour les autres incidents, les victimes attendent toujours des réponses et des mesures concrètes afin de mettre fin à cette spirale de violence.



L’appel des populations



Face à la recrudescence inquiétante des braquages, les populations, désemparées, interpellent les autorités pour une réponse rapide et efficace à l’insécurité croissante. Elles réclament un renforcement des dispositifs de sécurité, notamment par une présence policière accrue, des patrouilles régulières et des sanctions exemplaires à l’encontre des criminels.



Les habitants expriment leur inquiétude face à cette montée de la violence, qui menace leur quotidien et leur activité économique.