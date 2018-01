Brésil : Le retour de « Gabigol » a coïncidé avec la naissance du « nouveau Neymar »

Santos a fait mordre la poussière à son adversaire jeudi dernier en parvenant à l'emporter dans les dernières secondes de la rencontre. Eduardo Sasha avait permis à son club de revenir dans le match en égalisant à la 74ème minute et le coach de Santos avait joué son va-tout en faisant entrer le jeune Rodrygo. À la 90ème minute de jeu, le jeune joueur brésilien décochait d'ailleurs une belle frappe du droit qui ne laissait aucune chance au portier de Ponte Preta. Ce but leur permettait de reprendre la première position du groupe D dans la Liga Paulista.

Bien que 'Gabigol' ait fait son retour dans le club brésilien, prêté parle l'Inter Milan, c'est bien le jeune 'auriverde' qui a fait parler de lui ces derniers jours au Brésil. Des similitudes avec Neymar n'ont d'ailleurs pas tardé à naître.

Il s'agit de deux joueurs formés à Santos, attaquants de métier et qui aiment évoluer sur le flanc gauche de l'attaque. Créatifs et rapides balle au pied, les deux joueurs semblent partager plus d'une caractéristique commune.

Le jeune Rodrygo a d'ailleurs signé son premier contrat avec Nike alors qu'il n'était âgé que de onze ans, Son prédécesseur avait 13 ans quand il a eu cet honneur. Les deux joueurs brésiliens ont débuté à l'âge de 16 ans avec l'équipe professionnelle mais Rodrygo a battu l'attaquant du PSG en terme de précocité. Alors que la star de la 'Seleçao' avait inscrit son premier but à 17 ans et 40 jours avec Santos, Rodrygo aura amélioré ce record de 24 jours d'avance. Malgré le fait qu'il n'ait encore rien prouvé avec son équipe, il semblerait qu'il soit sur le point de suivre les traces de l'ancien joueur du FC Barcelone.

Rordygo a déjà fait oublier le retour de 'Gabigol' et devrait voir tous les yeux se tourner vers lui lors du prochain match de Santos. Et le club brésilien n'a d'ailleurs pas attendu pour blinder sa pépite en lui ayant fait signer un premier contrat professionnel et en fixant une belle clause libératoire à 50 millions d'euros. Au cas où des prétendants seraient intéressés ...

Source: Besoccer