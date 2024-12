Brésil : Neymar veut disputer la Coupe du monde 2026

Neymar n’a pas renoncé à la Coupe du monde 2026. Bien au contraire. Dans un entretien accordé à RMC, qui sera diffusé en intégralité ce dimanche, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a confié son envie de disputer un nouveau mondial avec le Brésil.



« Évidemment que la Coupe du monde est le but pour tous les joueurs. Je l’ai déjà jouée trois fois, je veux évidemment faire la quatrième. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m’être remis en forme ici, dans mon club », a confié le joueur d’Al-Hilal (Arabie saoudite), qui aura 34 ans lors de la prochaine édition.



Meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (79 réalisations), Neymar n’a plus porté le maillot brésilien depuis le 18 octobre 2023 et une défaite contre l’Uruguay (2-0) dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Mondial. De retour sur les terrains depuis octobre, après plus de 360 jours d’indisponibilité suite à une blessure au genou, « Ney » devrait faire son retour en sélection lors de la prochaine trêve internationale, en mars prochain.