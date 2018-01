Brésil : l'ancien Président Lula reçoit le soutient de parlementaires américains

Ils sont douze. Douze membres du Congrès à Washington qui prennent fait et cause pour l’ancien président brésilien, accusé de corruption et condamné en première instance à neuf ans et demi de prison.



Lettre à l'ambassadeur du Brésil



A quelques jours de son procès en appel, qui aura lieu mercredi, ils ont adressé une lettre à l’ambassadeur du Brésil aux Etats-Unis, et aux onze membres de la Cour suprême brésilienne.



Ils affirment que Lula fait l'objet d'un procès politique et que les droits de la défense n'ont pas été respectés. Ils évoquent une « campagne politique de persécution judiciaire ».



Les cinéastes Oliver Stone et Costa-Gavras



Cette initiative des parlementaires américains fait écho à une pétition pour que Lula puisse être candidat à la présidentielle d’octobre prochain, en dépit de ses démêlés avec la justice. Une pétition signée par quatre ex-présidents latino-américains, et par les cinéastes Oliver Stone et Costa-Gavras.