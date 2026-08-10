Déclaration de patrimoine: l’OFNAC publiera ce lundi la liste de tous les assujettis sénégalais

L’Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC) avait fixé au 31 juillet 2026 la date butoir pour la déclaration de patrimoine de tous les assujettis sénégalais. Ce lundi 10 août, l’Institution publiera la liste de toutes déclarations reçues, celle des personnes qui sont en cours de vérification ainsi que les noms de ceux qui ont refusé de se conformer à la loi. Cette publication sera suivie d’une conférence de presse demain, mardi 11 août.



Pour rappel, le 03 août, le Président de l’OFNAC, Moustapha Ka, annonçait avoir enregistré un «volume important de dossiers de déclarations de patrimoine» dans les derniers jours précédant la date butoir du 31 juillet. Tout en se félicitant de cette "prise de conscience des assujettis à la déclaration de patrimoine" de s’acquitter de leur obligation légale, il avait rappelé que la loi lui impose d’exercer un "contrôle de conformité" sur chaque déclaration reçue avant toute décision.



La liste de l’OFNAC de cet après-midi sera donc provisoire, le temps qu’une "liste définitive" soit publiée "ultérieurement", au terme de la phase de "vérification, d’authentification et de contrôle de conformité".