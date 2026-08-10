Kolda: 3 000 jeunes plants de palmier à huile sauvage pour restaurer l’écosystème et soutenir les populations

La campagne de repeuplement du palmier à huile sauvage prend de l’ampleur dans la région de Kolda. Trois mille jeunes plants ont été réceptionnés dans le cadre d’un projet intégré d’autonomisation des femmes, avec pour objectif de contribuer à la restauration des écosystèmes et de relancer une filière confrontée à la disparition progressive de cette variété sauvage.



Porté par AWSOFMAY, sous la houlette de ADIS Universel, le projet cible au total 710 villages du département de Kolda ainsi que la ville de Kolda. Il vise notamment à favoriser la reconstitution du couvert végétal tout en créant, à terme, de nouvelles opportunités économiques pour les populations locales.



Dans le contexte actuel, la filière de l’huile de palme présente un potentiel économique important. En Casamance, le litre d’huile de palme se négocie actuellement entre 1 500 et 2 500 francs CFA. Une évolution des prix perçue comme une opportunité par les bénéficiaires du projet.



« Cette tendance haussière constitue une belle opportunité pour les communautés de cette contrée du Fouladou de s’enrichir dans le futur », a expliqué l’un des bénéficiaires, mettant en avant les perspectives économiques liées au développement de la filière.



Au-delà de la dimension environnementale, l’initiative entend ainsi promouvoir des activités génératrices de revenus, particulièrement au profit des femmes et des communautés rurales. La plantation de palmiers à huile sauvage devrait permettre de concilier restauration des ressources naturelles et développement économique local.



À l’étape du département de Médina Yoro Foula, où la campagne se poursuit ce lundi 10 août, la coordonnatrice régionale du projet, Danielle Bassène, a annoncé une montée en puissance de l’initiative dès l’année prochaine.



« Nous allons passer à l’échelle dès l’année prochaine avec l’ambition de distribuer 10 000 plants de palmiers à huile », a-t-elle précisé.



Cette nouvelle phase devrait permettre d’élargir considérablement le nombre de bénéficiaires et de renforcer les efforts de sauvegarde du palmier à huile sauvage, une espèce dont la disparition progressive inquiète les acteurs locaux.



À travers cette campagne, les promoteurs misent donc sur une approche combinant préservation de l’environnement, autonomisation des femmes et création de richesses, dans l’espoir de faire du palmier à huile sauvage un levier durable de développement pour les communautés de la Casamance.