Britney Spears met fin aux rumeurs: “Je ne reviendrai jamais dans l’industrie musicale”

Elle a peut-être sorti une nouvelle chanson avec Elton John en 2022, mais cela ne signifie pas que Britney Spears souhaite faire son grand retour dans la musique. La chanteuse vient d’ailleurs de mettre fin aux rumeurs concernant un futur album et une nouvelle tournée mondiale. “Pour mettre les choses au clair: la plupart de ces rumeurs sont absurdes. Je ne reviendrai jamais dans l’industrie musicale. Ils n’arrêtent pas de dire que je fais un nouvel album avec des gens au hasard. (...) Quand j’écris, je le fais pour le plaisir ou pour d’autres personnes.”



La chanteuse affirme avoir écrit anonymement plus de 20 chansons pour d’autres artistes au cours des deux dernières années. “Je suis une prête-plume et j’aime vraiment cela”, assure-t-elle. Plusieurs médias ont rapporté la semaine dernière que Spears travaillait avec Charli XCX et Julia Michaels sur un nouvel album. “Elles participent à l’écriture des chansons du dixième album studio de la princesse de la pop”, pouvait-on lire dans la presse. Mais selon la principale intéressée, ce disque ne verra donc jamais le jour. Dommage.