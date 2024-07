L’artiste Nino Vella décède subitement à l’âge de 31 ans: “C’est irréel”

Le pianiste et chanteur Nino Vella, connu du grand public pour sa victoire dans “The Artist” sur France 2 en 2021, s’est éteint à l’âge de 31 ans à son domicile parisien, a annoncé ce mardi Le Courrier de l’Ouest. D’après un proche du jeune homme, qui s’est confié dans les colonnes du Parisien, l’artiste est “mort dans son sommeil”. Aucune autre information n’a été communiquée sur les circonstances de son décès.



Hommages

Plusieurs personnalités françaises sont sorties du silence pour rendre hommage à Nino Vella sur les réseaux sociaux. “Je continuerai de faire raisonner ton piano dans toutes les salles de France. Tu restes immense”, a notamment écrit le chanteur Eddy de Pretto. “C’est irréel. Un homme merveilleux de talent et d’humanité”, déclare de son côté Joyce Jonathan. “Nous avons perdu un être de lumière, continuons de le faire briller”, commente Julien Granel. November Ultra, Oli, Mentissa, Black M, Pierre Garnier ou encore Olivia Ruiz ont également salué la mémoire de l’artiste.

“Rossinante et Sony Music Publishing France ont l’immense tristesse d’annoncer le décès soudain de notre ami Nino Vella, dont le talent et la virtuosité n’avaient d’égal que sa joie de vivre et son grand sourire”, peut-on lire dans une déclaration sur Instagram. “Nos pensées vont à sa famille et à ses ami.e.s. Puisse sa musique continuer de nous accompagner.”