Budget 2025 : la mairie de Tambacounda adopte un budget de près de 4 milliards FCFA

Le budget 2025 de la mairie de Tambacounda est arrêté à 3 903 027 835 francs CFA soit près de 4 milliards de francs CFA contre 2 671 877 851 francs en 2024 », a annoncé Idrissa Ba, conseiller municipal chargé de la planification, du suivi et de l’évaluation. Il a donné l’information au cours d’une session municipale portant sur l’adoption du projet de budget pour l’année 2025.



Le Conseil municipal, informe l’Aps, a ainsi prévu 2 milliards 500 millions de francs CFA pour les investissements et un milliard 300 millions de francs CFA pour le fonctionnement, « C’est un budget d’investissement qui va améliorer le cadre de vie, mais qui va aussi aller dans l’éducation, la santé, l’éclairage public et la voirie. Dans ce budget d’investissement, il est également prévu la construction d’un marché d’un coût de 500 millions de francs CFA, ainsi que d’une nouvelle gare routière et l’achat de dix tracteurs pour l’évacuation des ordures ménagères », a-t-il indiqué.



Le chargé de la planification, du suivi et d’évaluation a plaidé pour la continuité du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) dans la ville de Tambacounda. « Dans ce programme budgétaire d’investissement, nous attendons du PACASEN la somme d’un milliard 271 millions de francs CFA. Donc si ces fonds ne sont pas débloqués, nous aurons des problèmes puisque ce budget 2025 est tributaire de cette dotation du PACASEN », a fait savoir Idrissa Ba.