Budget 2026 : Moussa Bala Fofana défend un Budget de plus de 270 milliards FCFA pour l'Urbanisme et les Collectivités

​Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala FOFANA, s'est présenté devant les députés ce mardi, pour défendre le projet de budget 2026 de son département. Une étape cruciale qui a permis de détailler les orientations financières du ministère, dont le montant total dépasse les 270 milliards de FCFA.



​Pour l'exercice 2026, ce projet de budget est arrêté à 270 832 285 528 FCFA en Autorisations d'Engagement (AE) et à 250 887 975 083 FCFA en Crédits de Paiement (CP). Ces chiffres témoignent de l'ambition du ministère à impulser des politiques fortes en matière de développement territorial et de cadre de vie.



​Le budget est structuré autour de cinq programmes majeurs, reflétant les différents axes stratégiques du ministère.



Le premier axe concerne l'Aménagement et Développement Urbains et Ruraux. ​Ce programme se taille de la grande part, soulignant l'engagement du gouvernement pour l'amélioration du cadre de vie et des infrastructures. Les “crédits alloués a ce programme sont évolué à 107 946 493 460 FCFA en AE et 88 120 783 014 FCFA en CP''.



​Pour le deuxième programme, il s'agit du financement du Développement Territorial, une volonté de Décentralisation.



​Le financement du développement territorial est également une priorité avec un montant conséquent, visant à soutenir les projets des collectivités locales.

​Crédits alloués : 124 860 792 876 FCFA en AE et en CP.

Quant au Logement, Construction et Cadre de Vie. Il s'agit de favoriser l'accès au Logement.



​Ce programme est spécifiquement dédié aux politiques de logement et d'amélioration de l'habitat, un enjeu social majeur. Les c​rédits alloués à ce programme sont fixés à 28 734 503 759 FCFA en AE et en CP.

Pilotage, Coordination et Gestion (Programme Administratif) : ​Il s'agit du programme support pour la bonne administration et la coordination des actions du ministère.

les c​rédits alloués à ce programme sont fixés à 4 753 267 519 FCFA en AE et 4 684 667 519 FCFA en CP.



​Le dernier programme concerne la Gouvernance Territoriale. ​Ce programme vise à améliorer la gestion et l'organisation des collectivités territoriales. Les crédits alloués à ce programme sont évolué à ​4 537 227 914 FCFA en AE et 4 487 227 915 FCFA en CP.



​Le ministre Moussa Bala FOFANA a ainsi présenté un budget qui place l'aménagement du territoire, l'urbanisme, et le soutien aux collectivités locales au cœur des actions gouvernementales pour l'année 2026.



L'approbation de ce budget par les députés marquera le lancement de plusieurs projets structurants visant à améliorer significativement la vie des populations tant en milieu urbain que rural.