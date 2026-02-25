Patrimoine national : le Sénégal lance une offensive pour le retour de ses biens culturels

Le Président Bassirou Diomaye Faye a affiché, ce mercredi en Conseil des ministres, une volonté de faire du « patrimoine historique un levier de souveraineté et de rayonnement international ». Le Chef de l’État a instruit le gouvernement « d'engager des recherches approfondies, avec l'appui d'experts réputés, pour obtenir le retour effectif des biens culturels nationaux au Sénégal ».



Cette démarche s'accompagne d'un calendrier précis pour la valorisation des trésors du pays. Le Président a exigé l'actualisation consensuelle, avant la fin de l'année 2026, du répertoire et du classement des biens matériels et immatériels. Ce processus de recensement servira de base à l'organisation d'un Forum international sur le Patrimoine historique du Sénégal, prévu en décembre 2026, afin de renforcer la visibilité de l'exception culturelle sénégalaise.



Le Chef de l'État a souligné la nécessité de développer une « stratégie d'élargissement et de préservation des sites et monuments classés », avec une attention particulière pour ceux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour le Président, cette richesse patrimoniale doit être perçue comme un véritable accélérateur de développement économique, notamment via le tourisme culturel.



Ce vaste chantier s'inscrit dans une dynamique de réappropriation de l'histoire nationale. En mobilisant des experts et en planifiant ce forum international, le Sénégal entend non seulement sécuriser ses biens historiques mais aussi s'imposer comme un leader africain dans la gestion et la promotion de la mémoire collective.