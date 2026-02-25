Transport : le Président Diomaye donne trois mois au gouvernement pour révolutionner la mobilité

Le Président de la République a ordonné ce mercredi au Gouvernement de faire de la mobilité sécurisée une priorité absolue du « Projet ». Soulignant que le « transport est un accélérateur de développement économique », le Chef de l'État a demandé au ministre des Transports terrestres et aériens de « soumettre, avant la fin du mois de mai 2026, un dispositif concerté pour transformer radicalement la mobilité urbaine et interurbaine ».



Cette directive présidentielle cible en priorité l'agglomération dakaroise et les axes routiers réputés accidentogènes. L'objectif est de freiner la recrudescence de l'insécurité routière tout en fluidifiant le trafic. Pour y parvenir, le Chef de l'État préconise une approche basée sur la diversification des modes de transport, mettant un accent particulier sur la relance du réseau ferroviaire pour désengorger les routes nationales.



Le Président Diomaye appelle à une « réflexion inclusive » pour moderniser les parcs automobiles des transporteurs privés. Cette modernisation devra s'accompagner d'une « révision de la réglementation » pour faciliter le maillage du territoire. Il a également instruit le ministre de tutelle d'engager des « concertations avec toutes les parties prenantes afin d'optimiser les coûts d'exploitation et de garantir des tarifs accessibles aux usagers ».



Le Chef de l'État invite le secteur à sortir de la logique de confrontation pour « bâtir un système de transport public complémentaire et efficace ». « Ce chantier de modernisation doit permettre d'assurer une meilleure connexion entre les régions tout en garantissant une sécurité maximale pour les personnes et leurs biens ».