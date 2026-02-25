Diaspora : l' État crée un fonds immobilier pour capturer les 2 200 milliards de transferts annuels

Le Premier ministre a annoncé ce mercredi le projet de création du « Fonds Commun de Placement Immobilier de la Diaspora Sénégalaise (FCPI-DS) ». Cette initiative « vise à réorienter les transferts d’argent des Sénégalais de l'extérieur, qui s'élèvent à près de 2 200 milliards de FCFA par an (soit 10 % du PIB), vers l'investissement immobilier productif plutôt que vers la seule consommation », note le document.



L'objectif du FCPI-DS est de permettre aux Sénégalais de l'extérieur de se constituer un patrimoine immobilier durable dans leur pays d'origine sans engendrer de dette publique. Ce mécanisme financier transformerait les flux financiers en investissements locatifs, garantissant ainsi des revenus réguliers aux familles restées au Sénégal tout en sécurisant l'épargne des émigrés.



Ousmane Sonko a précisé que ce « projet fait suite aux instructions du Président Bassirou Diomaye Faye » données lors de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération est désormais chargé de finaliser les concertations avec toutes les parties prenantes afin de présenter les modalités opérationnelles du fonds lors d'un prochain Conseil des ministres.