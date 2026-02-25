Sénégal 2050 : le gouvernement lance « Les Cités de la Transformation » pour révolutionner le logement social

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a annoncé ce mercredi 25 février 2026 en Conseil des ministres, une réforme profonde de la politique de l’habitat, centrée sur le projet structurant « Les Cités de la Transformation ». L'objectif est de résorber le déficit structurel de logements en garantissant à chaque citoyen l'accès à un toit décent et à un coût soutenable, conformément aux ambitions de l'Agenda national Sénégal 2050.



Pour rompre avec la concentration actuelle de l'offre entre Dakar et Thiès, le gouvernement mise sur un aménagement équilibré des huit pôles-territoires. Le Premier ministre a instruit l’élaboration « urgente du Schéma d’Aménagement et d’Urbanisme du Gand-Dakar (SAUDAK) et l’accélération des plans pour la zone couvrant la Nouvelle Ville de Thiès et le Pôle urbain de Daga Kholpa ». Cette nouvelle stratégie repose sur une diversification de l'offre, incluant une redynamisation des coopératives d'habitat et un soutien massif à l'auto-construction.



Le diagnostic gouvernemental pointe plusieurs goulots d'étranglement que cette réforme entend neutraliser. Il s’agit selon le communiqué de « l'accès complexe au foncier, les lenteurs administratives et un modèle financier quasi exclusivement basé sur le crédit hypothécaire bancaire, souvent inaccessible ». Pour y remédier, le Premier Ministre prône des mécanismes de financement alternatifs et des partenariats public-privé (PPP) plus dynamiques.



Sur le plan institutionnel, les capacités d’intervention de la SAFRU et du Bureau d’Assistance aux Collectivités pour l’Habitat social (BAHSO) seront significativement renforcées. « Le Secrétaire d’État au Logement a reçu pour mission de transformer ces orientations en pôles d’habitat modernes et productifs », capables d'intégrer aussi bien les acteurs du secteur informel que les fonctionnaires, afin de transformer la filière du logement en un véritable moteur de croissance économique.