Le Conseil national du parti PASTEF-Les Patriotes a prononcé la perte automatique de la qualité de membres pour plusieurs personnes lors de sa réunion tenue ce 17 novembre 2026. Cette décision selon le communiqué officiel publié ce jour, s'applique conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts de la formation politique.



La liste des personnes définitivement rayées de la liste des membres comprend :



Kéba Ndiaye, Abib Diop, Cheikh Saad Bouh Diouf, Ndeye Fatou Mbodji, Alassane Guèye, Seni Diène, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Babacar Touré, Sokhna Ciss, Alioune Dione, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, Ndeye Marième Samb, Moussa Balla Fofana, Thierno Alia Mbengue, Ousmane Abdoulaye Barro, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, Bakary Sakho, Aldiouma Sow, Félicité Mbougane Sarr, Atoumane Sy, Yankhoba Diémé, Lamine Niang, Bacary Sarr, Awa Ndoye, Maimouna Dia, Abdourakhmane Dabo, Ibrahima Sy, Fatou Kiné Diakhaté, Sokhna Diagne Badji, Diamé Signaté, Idy Watt et Rougui Sow.