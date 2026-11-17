Le Conseil national du parti PASTEF-Les Patriotes a prononcé la perte automatique de la qualité de membres pour plusieurs personnes lors de sa réunion tenue ce 17 novembre 2026. Cette décision selon le communiqué officiel publié ce jour, s'applique conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts de la formation politique.
La liste des personnes définitivement rayées de la liste des membres comprend :
Kéba Ndiaye, Abib Diop, Cheikh Saad Bouh Diouf, Ndeye Fatou Mbodji, Alassane Guèye, Seni Diène, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Babacar Touré, Sokhna Ciss, Alioune Dione, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, Ndeye Marième Samb, Moussa Balla Fofana, Thierno Alia Mbengue, Ousmane Abdoulaye Barro, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, Bakary Sakho, Aldiouma Sow, Félicité Mbougane Sarr, Atoumane Sy, Yankhoba Diémé, Lamine Niang, Bacary Sarr, Awa Ndoye, Maimouna Dia, Abdourakhmane Dabo, Ibrahima Sy, Fatou Kiné Diakhaté, Sokhna Diagne Badji, Diamé Signaté, Idy Watt et Rougui Sow.
La liste des personnes définitivement rayées de la liste des membres comprend :
Kéba Ndiaye, Abib Diop, Cheikh Saad Bouh Diouf, Ndeye Fatou Mbodji, Alassane Guèye, Seni Diène, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Babacar Touré, Sokhna Ciss, Alioune Dione, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, Ndeye Marième Samb, Moussa Balla Fofana, Thierno Alia Mbengue, Ousmane Abdoulaye Barro, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, Bakary Sakho, Aldiouma Sow, Félicité Mbougane Sarr, Atoumane Sy, Yankhoba Diémé, Lamine Niang, Bacary Sarr, Awa Ndoye, Maimouna Dia, Abdourakhmane Dabo, Ibrahima Sy, Fatou Kiné Diakhaté, Sokhna Diagne Badji, Diamé Signaté, Idy Watt et Rougui Sow.
Autres articles
-
« La place d'Ousmane Sonko c'est en prison », Papa Ibrahima Senghor
-
Forum Schuman 2026 : Mouhamadou Makhtar Cissé et Magnus Brunner renforcent la coopération migratoire entre le Sénégal et l'Union européenne
-
Financement climatique à la COP 31 : le Sénégal et l’Afrique réclament le respect de l’Accord de Paris
-
Marathon budgétaire 2027: les dates clés des débats et l'ordre de passage des ministères en plénière à l’Assemblée nationale
-
Diplomatie et Francophonie : Dakar et Ottawa consolident leur partenariat économique et agricole