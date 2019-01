Building Administratif : Macky Sall vise un objectif annuel de 8 milliards de F CFA d’économie sur les charges locatives

Le nouveau Building administratif qui porte désormais le nom de Mamadou Dia, entre dans le cadre organisationnel et la maîtrise des ressources publiques. Selon le président Macky Sall, « ce joyau est un objectif de 8 milliards de F CFA d’économie sur les charges locatives. Les ressources supplémentaires qui seront allouées aux secteurs stratégiques de notre vie économique et social ».



Pour un coût de 32 milliards de F CFA, le Building Administratif compte 10 étages avec 639 pièces et 408 bureaux. Le Chef de l’Etat Macky Sall a rappelé que : « Cet édifice, dont les travaux ont démarré le 14 avril 1951, a incarné pendant près de 60 ans, l’Etat dans son action quotidienne au service de ses concitoyens ».



Si l'on en le président de la République, « le building Administratif avait connu une dégradation très avancé, présentant des risques de sécurité pour les occupants, et les usagers. C’est la raison pour laquelle j’ai lancé sa rénovation en 2013 ».



Poursuivant son discours, Macky Sall a précisé que, « après l’inauguration des sphères ministérielles de Diamniadio, la réception de cet édifice marque une nouvelle étape, dans le renouveau du service publique et la modernisation de l’Administration Sénégalaise ».



Au demeurant, il informe que le gouvernement accélérera les réformes nécessaire à travers notamment la mise en n’œuvre du plan d’action actualisé du forum pour un service public rénové, mettant l’accent sur la performance et la transparence.



Pour conclure, le président Sall a exhorté et engagé le gouvernement, les agents comme les usagés « à veiller à la préservation de cette infrastructure publique de haute qualité ».