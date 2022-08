Bundesliga: Sadio Mané inscrit son 2e et 3e but de la saison avec le Bayern

Le Bayern Munich s’est rendu sur la pelouse de Bochum pour le compte de cette 3e journée du championnat allemand. À la mi-temps, les Bavarois ont presque plié le match en menant 4-0 au score.



Sadio Mané a inscrit le 4e but de son équipe à la 40e minute. Auparavant, le Sénégalais avait marqué un but annulé pour une faute de main. Sané, De Ligt et Koman ont marqué les autres buts du Bayern Munich.



Au retour des vestiaires, l’ancien attaquant de Liverpool a transformé un penalty à la 60e minute. Avant que Gamboa ne marque un but contre son camp et que Gnabry ne scelle le score à 7-0.



Avec 3 victoires en 3 journées, le Bayern Munich est seul en tête de la Bundesliga avec 9 points.