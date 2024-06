Bureau international du travail : Hamidou Diop réélu comme membre titulaire du Conseil d'administration

Une bonne nouvelle pour le Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) son secrétaire général, Hamidou Diop vient d'être réélu comme membre titulaire du Conseil d'administration du bureau international du travail (BIT). Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le CNP rend compte du déroulement du vote qui a porté en triomphe son secrétaire général. "Monsieur Hamidou Diop a été élu dès le premier tour avec 75% des voix et au scrutin secret pour un mandat de 3 ans (...)", a relaté le communiqué. Cette élection de monsieur Diop s'est déroulée à l'occasion de la 112 ème session de l'organisation internationale du travail (OIT). Dont l'Assemblée générale se tient en ce moment à Genève jusqu'au 14 juillet.



Le secrétaire général du Conseil national du patronat est donc élu pour un 3ème mandat consécutif de 3 ans. Il est porté à ce poste par les 150 organisations patronales les plus représentatives du monde et membre de l'organisation internationale des employeurs (OIE).



Monsieur Diop, selon ses pairs est élu pour "ses capacités de négociations sociales des conventions collectives et du droit au travail et ses compétences professionnelles".