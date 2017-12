Burkina Faso: Le chef d'État major général des armées appelle à une veille permanente et à une vigilance face aux menaces sécuritaires

Le chef d'État major général des armées, le général Oumarou Sadou, a appelé les militaires burkinabè à un état de veille permanent et une vigilance accrue en cette fin d'année 2017 qui "aura été très éprouvante pour l’ensemble de la communauté militaire".



" En tant que Chef d’Etat-major Général des Armées, je me fais le devoir (...) de rappeler à tous que le contexte sécuritaire actuel ne nous permet en aucun cas de baisser la garde" a adressé le général Sadou à ses hommes, invitant "chaque militaire, à quelque position que ce soit, de maintenir un état de veille permanent et de redoubler de vigilance afin qu’en cette période délicate, nous puissions contribuer à assurer au mieux la sécurité de nos vaillantes populations".



Selon lui, l'année qui s'achève "aura été très éprouvante pour l’ensemble de la communauté militaire" alors que la "fin de l’année est généralement une période propice au relâchement, à la baisse de concentration et au manque de rigueur dans l’application des consignes".



"Toutes ces attitudes peuvent être profitables à l’action de l’ennemi et porter grandement préjudice à l’accomplissement de nos missions et à la quiétude de nos concitoyens", a-t-il prévenu.



L’Assemblée Nationale a adopté une Loi de Programmation Militaire quinquennale 2018-2022, première du genre qui permettra de mettre en œuvre le plan Stratégique que nous avons élaboré ensemble et qui a été validé par le Gouvernement et d'autres efforts dont la relecture en cours du barème du solde et de la grille indemnitaire, l’instauration d’une prime spéciale pour les opérations intérieures pour tous les militaires déployés en zone opérationnelle et un projet de textes d’indemnisation liée au décès et blessures incapacitantes en mission opérationnelle de sécurisation du territoire est également en cours.



" Ces sacrifices en ressources diverses de notre nation, doivent nous encourager et nous motiver d’avantage dans l’exécution de nos missions" a estimé le général Sadou, selon qui "nous devons rassurer les populations sur notre volonté à leur garantir leur sécurité dans la discipline, la cohésion renforcée et dans la dignité".



Il a par ailleurs exhorté la troupe "à rester vigilants et professionnels, à prévenir et à réagir conséquemment contre tout ce qui peut nuire à la cohésion, au moral et à la volonté de combattre de nos troupes tant à l’intérieur d’un territoire national".