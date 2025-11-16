Burkina Faso: le pays veut lutter contre la mendicité dans les rues

C’est une vidéo montrant une dizaine de mendiants adultes, pioches et pelles en mains, sur les chantiers de l’initiative « Faso Mêbo » qui a largement été partagée sur les réseaux sociaux. Selon les responsables de la brigade Laabal, il s’agit par cet acte, d’inculquer à ceux qui envoient les enfants mendier pour eux ou qui mendient eux-mêmes, de réapprendre « le goût du travail et de briser leur esprit de paresse ».



Mise en garde

Dans son communiqué, le procureur du Burkina Faso met en garde tous ceux qui exploitent des enfants en les envoyant mendier, sous prétexte d’enseignement religieux. Une menace suite à l’arrestation d’un maître coranique pour des faits de séquestration, coups et blessures contre un talibé de 13 an. Aucune violence faite aux enfants, quelle qu’en soit la forme ou le mobile ne sera tolérée et le parquet sévira contre quiconque transformera un lieu d’apprentissage en enfer pour un enfant, a prévenu le magistrat.



Alternatives économiques

En fin de semaine dernière, le ministre de l’Action humanitaire a rencontré l’association des maitres coraniques du Burkina Faso. L'objet de cette rencontre était de présenter un projet d’activités agricoles et d’initiatives destinée à proposer des alternatives économiques viables aux écoles coraniques et à leurs élèves. Occasion également de rappeler que la mendicité, sous toutes ses formes, demeure interdite dans le pays.